Во время движения пехотной группы противника, за ней следуют два дрона: один из них разведывательный, а другой – ударный.

Россияне пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине. Кроме того, враг внедряет "довольно интересную" тактику использования дронов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин. Он отметил, что во время форсирования Оскола россияне могут перебраться на правый берег только пехотными группами. То есть сейчас применять технику на контролируемом Украиной берегу Оскола они не могут.

"Когда их пехотным группам удается все же различными способами добраться до другого берега, то их активно поддерживают как ударные беспилотники, так и артиллерия. Стоит отметить, что они здесь начали использовать достаточно интересную тактику, которая не то чтобы стала для нас большой неожиданностью, но такого они раньше в принципе не делали", – акцентировал Шамшин.

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Во время движения пехотной группы противника, за ней следуют два дрона: один из них разведывательный, а другой – ударный.

"Когда, например, их пехотная группа натыкается на сопротивление нашей пехоты, то они применяют ударный дрон. А с помощью разведывательного дрона могут корректировать огонь артиллерии и, соответственно, принимать определенные решения. Однако успехов они в этом деле не имеют, наши силы отражают эти атаки", – добавил спикер.

Что касается ситуации в районе Волчанска, то там линия фронта проходит по линии реки Волчья. Время от времени вражеские группы пытаются ее форсировать, но безрезультатно.

"Мы вовремя обнаруживаем их движение и, как только это происходит, используем все имеющиеся средства с целью их уничтожения", – подчеркнул Шамшин.

От самого Волчанска на Харьковщине остались лишь руины. Однако в городе есть подземные коммуникации, которые враг пытается использовать для накопления своих сил и средств.

"Они любят залезать там в подвалы, в различные трубы. Но мы делаем все возможное, чтобы когда они залезают в трубы, им там была "труба". Сейчас ситуация в Волчанске контролируемая, враг успеха не имеет", – заявил военный.

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

Спикер ОСГВ "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что на Купянском направлении бои "не очень интенсивные". В то же время сами боестолкновения более масштабные, в отличие от Донетчины, где враг проводит большое количество атак небольшими группами.

Он отмечал, что остаются попытки российских оккупантов увеличить свой плацдарм на правом берегу Оскола на Купянщине.

По словам заместителя командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олеся Маляревича, российским захватчикам так и не удалось перебросить технику на правый берег реки Оскол. Россияне пытаются это делать и постоянно готовят понтонные переправы, но украинские защитники этого не допускают и дальше уничтожают вражескую логистику.

Военный отмечал, что противник активно применяет пехоту, однако без поддержки техники она не способна дальше продвигаться и эффективно уничтожается средствами поражения ВСУ.

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