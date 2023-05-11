Противники воруют преимущественно имущество и транспортные средства, поделилась замминистра обороны.

В Министерстве обороны констатируют, что с начала мая на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские военные начали активнее мародерить.

Об этом говорится в заметке заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Telegram. "С начала мая, особенно в дни, объявленные оккупантами праздничными и выходными, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими. Воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения", - отметила она.

По информации Маляр, в частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

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В Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электроюжмонтаж-10" было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.

Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населенного пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты поспешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

"Вероятно, прибывшее 7 мая с. г. в порт г. Бердянск очередное грузовое судно российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма", - отметила Маляр.

Ситуация на оккупированных территориях - что надо знать

На фоне информации о контрнаступлении Вооруженных сил Украины российские захватчики объявили эвакуацию населения в Запорожской области. Также в Центре нацсопротивления сообщали, что противник на временно оккупированных территориях Херсонской области готовит эвакуацию коллаборантов.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что враг "доигрался в эвакуацию" - была спровоцирована безумная паника, на въезде в захваченный РФ Крым появились огромные очереди.

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