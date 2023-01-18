Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы десятков населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Кроме этого, рашисты ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. На Запорожском направлении проводил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, как сообщили в Генштабе, обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил, а также войск противовоздушной обороны Беларуси. Отрабатываются практические задания по взаимодействию воздушной и сухопутной компонент в наступательных операциях.

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Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы десятков населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей. В частности, на Бахмутском направлении под огневой влияние попали районы 13 населенных пунктов, на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

"На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Береговое, Веселое, Федоровка, Львово и Херсон. В очередной раз пострадали мирные жители", - проинформировали в Генштабе.

Война РФ против Украины: последние новости с фронта

Как уже сообщал УНИАН, пограничники остановили попытку прорыва оккупантов в Бахмут. Бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили пятерых рашистов, а еще семерых ранили. Также стало известно, что в курортной Кирилловке "прилетело" российским оккупантам и их пособникам. Среди путинских захватчиков есть раненые и жертвы.

На фоне потерь Россия начала мобилизовать наркозависимых, они употребляют вещества прямо на фронте. Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил один из российских солдат. Вечером в Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и мощно ударили по оккупантам.

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