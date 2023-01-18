Среди путинских захватчиков есть раненые и жертвы.

В Кирилловке Запорожской области прогремел мощный взрыв, который слышали многие жители поселка. Как узнало издание "РИА-Мелитополь", взорвалиоккупантов, есть жертвы.

Журналисты утверждают, что "прилетело" в дом ярых приверженцев России - семейства Смирновых. В их доме, как пишет "РИА-Мелитополь", квартировались российские оккупанты.

"По инсайдерской информации, в доме Смирновых квартируются захватчики. Сегодня к ним залетела граната. Взрыв слышал весь центр Кирилловки, где и живут предатели. Среди оккупантов есть раненые и трупы", — говорится в сообщении.

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Утверждается, что Смирновы известны в Кирилловке, они владеют магазином "Ника" в центре населенного пункта. Журналисты пишут, что с первых дней оккупации поселка это семейство всячески приветствовало захватчиков и общалось с фейковым мэром Екатериной Уманец.

Оккупация Кирилловки

Напомним, российские оккупанты вошли в Кирилловку 25 марта. 17 апреля 2022 года захватчики похитили поселкового голову Ивана Малеева и доставили в Мелитополь в так называемую "комендатуру" местных коллаборантов.

22 апреля мэр был освобожден из плена. Затем был назначен фейковый руководитель Кирилловки - Екатерина Уманец.

В Кирилловку российские захватчики пригнали много военной техники, они сорвали курортный сезон 2022 года. Так пусто в населенном пункте еще не было никогда.

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