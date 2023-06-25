Предатели Украины пытаются на авто попасть в захваченный Россией Крым, отметили в Генштабе.

С пока еще оккупированной россиянами части Херсонской области начали активнее бежать предатели, которые имеют паспорта РФ.

Пособники противника на своих машинах пытаются попасть в захваченный Крым, но не все так просто, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в воскресенье, 25 июня. По его данным, "сотрудники ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности - Ред.) осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя".

"На временно захваченной части Херсонской области отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым...", - сообщили в Генштабе.

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Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Из-за того, что россияне в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, вода из Каховского водохранилища затопила, в частности, ряд населенных пунктов на оккупированной части Херсонской области, позиции оккупантов и их технику. Из-за страшного преступления врагов есть жертвы. Сообщалось, что противники не спасали людей и даже мешали эвакуации тех, кому требовалась помощь.

СМИ узнали, что захватчики после подрыва ГЭС бежали с первой линии обороны почти по пояс в воде. Один из врагов жаловался, что они тонут, но уходят.

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