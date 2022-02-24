Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск - Херсон и Чаплинка - Каховка.

По состоянию на 13:00 вооруженными силами России было нанесено более 30 ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины крылатыми ракетами "Калибр", реактивными системами залпового огня, авиацией и артиллерией.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне", - говорится в сообщении.

Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонительной операции.

"Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии. Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои на всех направлениях выдвижения противника", - говорится в сообщении.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.