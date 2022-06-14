Экс-командир полка "Азов" просит всех быть бдительными и "фильтровать" информацию.

Россия может заставить "азовцев" делать публичные сообщения и заявления, которые не соответствуют действительности. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин предупредил украинцев о провокациях, которые может устроить Кремль.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Жорин отметил, что "азовцы" находятся под давлением, поэтому информация, которую могут сообщать бойцы, может быть ложной. Кремль может заставить защитников "Азовстали" говорить то, с чем они на самом деле не согласны.

"В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших собратьев - защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем РФ. Прошу быть всех очень внимательными - информация, которую вы услышите, может не соответствовать действительност. Помним, где и в каких условиях находятся героические защитники "Азовстали"!",- подчеркнул Жорин.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что"для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение Высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

20 мая британская разведка сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, вышли уже около 1 700 украинских военных. Количество тех, кто остается внутри, неизвестно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинских военных, эвакуированных из Мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Еленовку, не пытают. В будущем их должны обменять на пленных русских.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными "азовцами" поддерживают через разведку.