В самом Казахстане участие в военных конфликтах за рубежом за деньги является незаконным.

Россия пытается набирать на войну против Украины граждан Казахстана. Там начали появляться рекламные объявления в интернете. Военным обещают немедленную выплату более 5000 долларов за вступление в армию, а также ежемесячную зарплату более 2000 долларов и дополнительные льготы.

Как сообщает Reuters, в Казахстане сейчас проживает более 3 млн этнических россиян. Реклама показывает флаги России и Казахстана и лозунг "бок о бок".

Ссылки объявлений ведут на сайт, который предлагает вступить в российскую армию Сахалинской области на Дальнем Востоке России. Владельцем сайта указывается Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области - организация, которую создало местное правительство.

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При этом согласно казахскому законодательству участие в военных конфликтах за рубежом за плату является незаконным.

По данным агентства, некоторые выходцы из бывших советских стран Центральной Азии присоединились либо к российской армии, либо к российским частным группам, таким как "Вагнер". Однако тогда вербовка обычно происходила в России, где работают миллионы узбеков, таджиков и кыргызов.

В мае в Кыргызстане мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за присоединение к российским марионеточным силам в Луганской области Украины. Министерство иностранных дел России заявило на этой неделе, что рассматривает возможность предоставления этому человеку российского гражданства, чтобы Москва могла оказать давление на Бишкек для освобождения и возвращения этого человека в РФ.

Мобилизация в России

Как недавно сообщал УНИАН, в Донецкой области российские оккупанты отобрали паспорта у строителей из Узбекистана и мобилизовали их как "добровольцев".

Кроме того, на войну в Украине вербуют даже граждан Непала, которые приехали в Россию учиться.

Также в РФ есть практика мобилизации на войну заключенных, наркоманов и больных гепатитом.

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