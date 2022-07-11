Еще держится совсем небольшая часть Луганской области, отметил глава Луганской областной военной администрации.

На оккупированных территориях Луганщины российские оккупанты используют свежемобилизованных как пушечное мясо для выявления позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, свежемобилизованных, не по собственному желанию, бросают в самое пекло фронта. Особенно их используют для обнаружения огневых точек наших Вооруженных сил.

"Берут 10-20 свежемобилизованных, бросают их вперед, Их конечно уничтожают. Таким образом россияне видят, откуда вели огонь наши защитники, и потом уже отрабатывают артиллерией. То есть в прямом смысле, как пушечное мясо", - сказал он.

Гайдай сообщил, что совсем небольшая часть Луганской области еще держится.

"Там идут ожесточенные бои и наши защитники уничтожают как личный состав, так и технику российской армии", - добавил глава ОВА.

Также он отметил, что на оккупированной части Луганской области гуманитарная катастрофа. Оккупанты пытаются восстановить газоснабжение, но у них не получается.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области противники применяют авиацию, но не продвигаются, теряя очередные склады с боеприпасами.

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