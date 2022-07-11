На оккупированных территориях Луганщины российские оккупанты используют свежемобилизованных как пушечное мясо для выявления позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, свежемобилизованных, не по собственному желанию, бросают в самое пекло фронта. Особенно их используют для обнаружения огневых точек наших Вооруженных сил.
"Берут 10-20 свежемобилизованных, бросают их вперед, Их конечно уничтожают. Таким образом россияне видят, откуда вели огонь наши защитники, и потом уже отрабатывают артиллерией. То есть в прямом смысле, как пушечное мясо", - сказал он.
Гайдай сообщил, что совсем небольшая часть Луганской области еще держится.
"Там идут ожесточенные бои и наши защитники уничтожают как личный состав, так и технику российской армии", - добавил глава ОВА.
Также он отметил, что на оккупированной части Луганской области гуманитарная катастрофа. Оккупанты пытаются восстановить газоснабжение, но у них не получается.
Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области противники применяют авиацию, но не продвигаются, теряя очередные склады с боеприпасами.
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