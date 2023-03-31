Некоторые запасы "Калибров" у россиян в Черном море все же есть, констатировала Гуменюк.

Запас "Калибров", которыми РФ бьет по Украине, в Черном море сейчас в ограниченном количестве в связи со взрывами на железной дороге в Джанкое, подтвердила в эфире национального телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Это связано прежде всего со взрывами на железнодорожных путях в Джанкое, которыми РФ перебрасывала в Крым эти ракеты. По словам Гуменюк, ремонтные работы продолжаются до сих пор.

"Железнодорожное сообщение, которое позволяло бы им перебрасывать тяжелую технику, еще не восстановлено", - сказала Гуменюк.

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А на вопрос журналиста, можно ли утверждать, что пока у российских ракетоносителей в Черном море ограничен запас ракет, она ответила: "Да, мы это констатируем даже исходя из того, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один - тот же подводный. То есть, некоторые запасы "Калибров" все же есть".

Речь идет о четырех ракетах типа "Калибр", готовых к применению. "После утихания погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены - мы за этим будем тщательно следить", - добавила она.

Также Гуменюк отметила, что россияне пытались перебрасывать ракеты в Крым транспортной авиацией, но насколько это успешно состоялось и добрались ли они до самих бухт - пока информации нет.

Взрывы в Джанкое - что известно

20 марта взрывами в городе Джанкой были уничтожены ракеты "Калибр", транспортировавшиеся по железной дороге. Оккупанты даже ввели ЧС, не вспоминая о самом событии.

В то же время в.и.о. начальника ГУ боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов утверждал, что удар по железнодорожным путям в оккупированном Джанкое не повлияет на поставки оружия Черноморскому флоту, но помешает его транспортировке в Мелитополь и в Херсонскую область.

Джанкой является ключевым транспортным узлом для российской армии. Именно через этот город проходят все дороги в Крыму. "Поэтому россияне активно используют этот город для того, чтобы переправлять технику для войны против Украины. Также на территории Джанкой находится мощный логистический хаб", – пояснил эксперт Селезнев.

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