Страна-агрессор использует тактику, в которой с помощью дронов-камикадзе и ракет Х-22 пытается раскрыть места расположения ПВО Украины.

Россия пытается обнаружить места работы украинской противовоздушной обороны и нанести по ним удар ракетами.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя новую тактику войск РФ, пишет Радио Свобода.

"Они пытаются выявить, где сработает ПВО, и вполне вероятно, имея наготове высокоточные ракеты, пытаться нанести удар ими по тем позициям. Поскольку выжидая, когда мы начнем реагировать на угрозу - "Шахеды" или такие ракеты как Х-22 - сверхзвуковые, силам ПВО чрезвычайно сложно с ними справиться. Но все же мы говорим о том, что они могут использовать такую тактику", - сказала она.

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По ее словам, Россия имеет "определенный ресурс" для подобных атак против Украины.

"Определенный ресурс у них есть, исходя из сообщения ГУР. У них есть и партия "Шахедов", которые достаточно мощные для такого применения. У них есть и запас ракет, хотя по многим параментам он доведен до критического минимума. Но есть еще чем донимать нас и, используя их, пытаться уничтожить наши системы защиты", - отметила Гуменюк.

Война в Украине - работа ПВО

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты ищут способ обходить украинскую систему противовоздушной обороны. По ее словам, оккупанты перешли к расширению тактики террора мирных украинцев еще и на фоне снарядного голода.

Недавно военные впервые показали кадры воздушного средства, которое РФ пустила по Украине во время тревоги для обнаружения базирования систем ПВО. Сбитое устройство имеет деревянные "крылья", фанерный хвост и пару колесиков. Внутренности этого "БПЛА" начинены пока неизвестной электроникой.

Между тем, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным впервые удалось сбить вражескую ракету типа "Кинжал". По его словам, "Кинжал" сбили с помощью комплекса Patriot.

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