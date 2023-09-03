Интенсивность обстрелов будет меньше, чем в прошлом году, уверен специалист.

Россия готовится к обстрелам критической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период, уверен руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Это как раз связано и с определенными затишьями, которые время от времени происходят. Можно констатировать, что враг накапливает ракеты, определенный залп, чтобы увеличивать количество обстрелов и интенсивность как раз в осенне-зимний период", - отметил эксперт.

Вместе с тем Мусиенко прогнозирует ответные удары Украины:

"Как говорят, в эту игру можно играть вдвоем. Потому украинские силы тоже будут накапливать определенные средства для того, чтобы наносить удары в ответ и мощно отвечать. Плюс средства противовоздушной обороны, которые с помощью наших партнеров будут систематически наращиваться".

"Риски усиления обстрелов есть, но я не думаю, что это будет в таком количестве одновременно, как это происходило в прошлом году", - добавил эксперт.

Украинские дальнобойные ракеты "Нептун" и "Сапсан"

Напомним, ранее сообщалось, что Украина достаточно быстро наращивает производство собственных дальнобойных ракет и дронов. В частности, на данный момент реализуются программы по производству ракет "Нептун" и "Сапсан", рассказал Мусиенко:

"Процесс идет достаточно быстро. Те проекты, которые планировались еще до полномасштабного вторжения и были практически на выходе, будут реализованы в ближайшее время".

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