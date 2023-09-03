Стало известно, сколько "Калибров" нацелены на Украину.

В Черное море Россия 3 сентября вывела ракетный корабль "Буян-М". Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в акватории зафиксирован вражеский ракетоноситель.

"В Черное море враг вывел на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта "Буян-М", снаряжение которого достигает восьми "Калибров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий. Население просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Угроза с моря - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, корабельная группировка России утром 3 сентября была развернута в количестве 12 единиц. Из них десять кораблей - в Черном море, еще два - в Азовском море. Ракетоносители на тот момент находились в пунктах базирования.

Ночью 1 сентября российские военные запустили по территории Украины две крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Ракеты были выпущены из акватории Черного моря - из района Феодосии (временно оккупированный Крым). Одну ракету удалось уничтожить, вторая попала в частное предприятие Винницкой области.

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