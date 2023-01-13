Захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов большие коробки, вероятно, с оружием или взрывчаткой.

Оккупанты готовятся к обороне Энергодара, а местных жителей собираются использовать как живой щит, сообщил НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.

"Российские оккупанты в городе-спутнике ЗАЭС обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов. Таким образом, прикрываясь энергодарцами, захватчики пытаются обезопасить своих военных в случае наступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Т

Видео дня

Так, сообщается, что в Энергодаре фиксируют единичные случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями. Речь идет, например, о подвал здания, в котором расположено Управление социальных программ, по вул. Курчатова, 10. Там сейчас обитают около 50 оккупантов.

"Кроме того, захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то большие коробки – вероятно, с оружием или взрывчаткой. Это происходит в темное время суток, причем, пока длится "процесс", несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопасить себя от нежелательных случайных очевидцев. Подобные "ночные работы" заметили сразу в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов", - добавили в энергокомпании.

В "Энергоатоме" отметили, что Вооруженные Силы Украины не будут целить по жилым объектам, оккупанты именно поэтому обустраивают в них свои казармы и склады с оружием и боекомплектами: чтобы уберечь себя и боеприпасы. Также известно о большом количестве взрывчатки в здании узла связи возле городского исполкома. "Дорогие энергодарцы! Не подвергайте себя опасности и избегайте скопления российских военных, будьте бдительными и осторожными. ВСУ уже рядом", - отметили в компании.

Преступления России-что происходит на оккупированных территориях

Недавно стало известно, что в Энергодаре Запорожской области российские оккупационные войска принудили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта.

Также россияне не останавливают депортировать нелояльных к оккупации жителей города в дальние регионы РФ.

Кроме того, по данным Генштаба, в Алчевске Луганской области оккупанты с 9 января начали очередную волну мобилизации среди местного населения.

На Херсонщине оккупанты продолжают грабить гражданских. В одном из населенных пунктов Каховского района россияне объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

Вас также могут заинтересовать новости: