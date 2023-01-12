Они инвентаризируют имущество местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией", - рассказали в Генштабе.

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Ситуация в Херсонской области: подробности

Сегодня российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона, один человек погиб, еще один ранен.

По данным Херсонского областного совета, за сутки, 11 января, российские оккупанты 90 раз обстреляли населенные пункты области, чем установили "рекорд".

В новогоднюю ночь российские захватчики оставили Херсон и прилегающие населенные пункты без света, а уже 2 января обстреляли из танка центр Берислава.

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