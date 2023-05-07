Глава ГУР отметил, что россияне воспринимают такие глупости.

Атаку на Кремль россияне будут показывать как "победу", хоть это и звучит как шутка.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью YahooNews.

По его словам, Россия до сих пор способна проводить серьезные оборонительные операции, и это проблема, с которой Украине придется столкнуться. Кроме того, оккупанты накапливают ракеты, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

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"Однако правда заключается в том, что россияне свели свои ракетные запасы почти на нет", - отметил Буданов.

Среди прочего, Буданов признал, что РФ умеет действовать в информационном пространстве, поэтому даже воображаемую ракетную атаку на Кремль оккупанты будут показывать как "победу", утверждая, мол, таким образом предотвратили крупнейшую катастрофу в истории человечества.

"Звучит как шутка, но россияне воспринимают такие глупости", - пояснил Буданов.

Атака на Кремль

В ночь на 3 мая Кремль якобы атаковали два беспилотника. Россия обвинила в инциденте Украину, а скандальный Дмитрий Медведев даже призвал убить Владимира Зеленского.

В то же время Украина причастность к этому инциденту опровергает. В частности, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность нашего государства до взрыва беспилотника над Кремлем. По его словам, Украина не атакует ни Путина, ни Москву. А пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров добавил, что перед Украиной в этой войне стоит задача освободить захваченные Россией территории, а не наносить удары по Москве.

Как сообщал Sky News со ссылкой на источники, британская разведка считает, что Россия инсценировала этот удар. Для Украины такая атака на Кремль не выгодна с военной точки зрения.

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