Чиновник также прокомментировал отход украинских сил из Северодонецка.

Россия пытается помешать поставкам оружия большой дальности в Украину, но пока не смогла добиться успеха.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Россия пытается, но не может нацелиться на западное оружие, поступающее в Украину, включая системы большей дальности, которые, как надеется Киев, будут иметь решающее значение на поле боя", - говорится в сообщении.

Чиновник также прокомментировал значение продвижения России в Украине и сказал, что отход украинских сил из Северодонецка позволит им занять лучшую оборонительную позицию.

"Переводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они ставят себя в положение, в котором они могут лучше защищаться", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Напомним, в Белом доме оценили вероятность новых поставок РСЗО HIMARS для Украины. Он также подчеркнул, что оборонные поставки прибывают в Украину с рекордной скоростью.

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