Джон Кирби подчеркнул, что эти системы важны для обороны от российской артиллерии.

В Белом доме заявили, что следующие поставки реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину очень вероятны.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Украинская служба Голоса Америки.

"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем как HIMARS. Это очень вероятно. Не хочу забегать наперед конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, как это возможно", - сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что оборонные поставки прибывают в Украину с рекордной скоростью.

"Это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видели, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь в сфере безопасности доходит до передовой на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", - отметил Кирби.

По его словам, HIMARS важны в системе обороны Украины от российской артиллерии.

"Самая большая разница между этими системами - ракетными системами высокой мобильности - это радиус, расстояние. Когда речь идет о войне на Донбассе - это достаточно равнинный регион, где оба войска зависят от артиллерии. HIMARS дадут украинским военным возможность стоять на расстоянии, чтобы физически они имели определенное пространство для лучшего маневра и лучшей обороны от российской артиллерии, имеющей большую дальность, чем украинская артиллерия", - отметил Кирби.

Как сообщал УНИАН, в Украину прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS из США.

Вас также могут заинтересовать новости: