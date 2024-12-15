Дроновая атака российских оккупантов началась с вечера вчерашнего дня и продолжалась всю ночь.

Российские оккупанты массированно атакуют Украину группами ударных беспилотников типа "Shahed".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российская дроновая атака началась еще вечером 14 декабря. Дроны двигались северными, восточными, а затем и южными и частью центральных регионов.

Ночью атака оккупантов продолжилась. В полночь Воздушные силы сообщили о движении БПЛА:

Видео дня

на Житомирщине движется в направлении Староконстантинова;

на севере Черниговской области, курс западный;

на севере Сумской области, курс северный;

на юге Сумщины курс на юг;

на севере Полтавской области, курс южный;

на Полтавщине движется в направлении Миргорода с востока.

Кроме того, около 03:00 ПС объявили об угрозе применения баллистики. Наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Тогда фиксировали "шахеды" на севере Николаевщины, курс северный и восточный.

Утром БпЛА летели в районе Черноморского биосферного заповедника, курс северо-западный (Одесса).

Несколько минут назад в Николаеве прогремел взрыв. Это подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким. "Информацию уточняем", - добавил он.

"Пока без деталей, службы выехали на место", - затем уточнил он.

Другие дроновые атаки РФ

Как сообщал УНИАН, 13 декабря РФ осуществила массированную атаку на Украину. Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что эта атака российских оккупантов стала для Прикарпатья самой массированной за все время российско-украинской войны. Под вражеским прицелом были объекты критической инфраструктуры. В области зафиксированы попадания.

Атаке подверглась Одесса и пригород. Повреждены ангар и машины транспортного предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что этим обстрелом российские захватчики показали "мирный" план диктатора Владимира Путина, который заключается в том, чтобы уничтожить все в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: