В городском совете предупредили, что уроки начнутся после отбоя.

Российские оккупанты с утра атакуют Одессу ракетами, в городе исчез свет и вода.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром во время воздушной тревоги в городе было слышно несколько взрывов. В Воздушных силах ВС Украины отметили, что на Одессу враг запустил ракеты с севера. Глава Одесской ОГА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов обратились к жителям города и области с просьбой находиться в укрытиях.

Впоследствии в домах пропал свет, многие жители в социальных сетях сообщают об исчезновении воды. Также люди пишут, что на улицах "замер" электротранспорт. Что стало причиной - попадание или экстренные отключения - пока неизвестно.

Видео дня

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич обратилась к родителям с заявлением о соблюдении требований безопасности.

"Не ходим по улицам во время тревог с детьми", - подчеркнула она.

Чиновница добавила, что уроки должны начинаться после отбоя

"Первая смена - дистанционно, если школа включает очное в случае отбоя - будет время дойти до нее. Если уже вышли и пришли в школу или садик - примут. Пожалуйста, сообщите воспитателям, приведете ли ребенка после отбоя, чтобы рассчитали еду", - отметила чиновница.

Атака на Украину

Напомним, сегодня, 13 декабря, армия РФ наносит массированный удар по Украине. К угрозе от "шахедов" присоединились авиация и флот. Около 3:23 зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома "Оленья". Сообщалось, что группы ракет зафиксированы в направлении Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Закарпатской, Одесской областей и тому подобное. Также стало известно, что на Одессу и Харьков враг запустил баллистику.

В Укрэнерго заявили об ограничении применения электроэнергии, стало известно о превентивных отключениях света на юге.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, целью стала украинская энергетика.

Вас также могут заинтересовать новости: