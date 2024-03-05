Ситуация очень сложная по всей линии фронта, отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян. Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал ситуацию на фронте и обратил внимание на две критические проблемы Сил обороны.

Об этом шла речь в интервью Дикого на "Радио НВ". "По всему фронту ситуация очень сложная. По всему фронту россияне в наступлении. Но именно Авдеевский участок - это то, где их наступление сейчас, пожалуй, наиболее интенсивное и наиболее результативное. Фронт не посыпался. Фронт они не прорвали. Но фронт, можно сказать, понемногу прогибается под их давлением. Приходится отползать, отползать очень жестко огрызаясь, собирая с них плату за это продвижение. При том плату очень высокую. Но их командование почему-то считает, что они готовы эту плату платить, что у них достаточно людей на это. А у нас как раз критическая проблема - что людей недостаточно", - отметил ветеран.

По его словам, сложная ситуация по всему фронту сложилась из-за двух самых больших проблем - нехватки снарядов и бойцов. "Сошлись две наши проблемы. Одна, в которой мы не виноваты, мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров. А вторая проблема - это чисто наша, которую мы сами себе вырастили и до сих пор не хотим ее никак решительно решать. Это проблема нехватки личного состава. Банально нет людей", - отметил Дикий.

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Он отметил, что об этой второй проблеме слышит чем дальше, тем чаще. "И от ребят, которые вышли из Степного. Говорят, что отошли те подразделения, в которых комплектация по 30%. Как бывший командир штурмовой роты я вам скажу, если у тебя один боец вместо трех, вряд ли ты выполнишь все задачи, которые должно было бы выполнять твое подразделение", - рассказал ветеран.

По его словам, аналогичная ситуация сейчас с нехваткой личного состава и у защитников села Работино, на которое уже четвертую неделю идет наступление с двух сторон одновременно, но наши защитники держатся.

"С таким личным составом здесь надо скорее удивляться, что наши подразделения преимущественно держат линию фронта, а не удивляться, что где-то они вынуждены отступать", - подчеркнул Дикий.

В центре внимания украинско-российская война: новости, которые стоит прочитать сегодня

Как сообщал УНИАН, 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки. Он пояснил, что это делается во избежание окружения наших сил и сохранения жизни и здоровья военных. Они перешли к обороне на более выгодных рубежах. Генерал отметил, что бойцы сделали все возможное для уничтожения лучших военных частей российских захватчиков и нанесли им большие потери.

Британская разведка сообщила, что РФ во время попыток захватить украинский город потеряла не менее 400 БМП и другой тяжелой техники, а также большое количество солдат. 26 февраля, стало известно, что ВСУ покинули поселок Ласточкино, который находился в 6 км к западу от Авдеевки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что враги хотят воспользоваться тем, что у наших защитников не хватает боеприпасов, и захватить еще несколько населенных пунктов под Авдеевкой.

29 февраля британская разведка информировала, что российские захватчики после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись дальше на запад от города на 6 км.

В тот же день Сырский сообщил, что штурмовые подразделения РФ пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Он информировал, что оккупанты прорвались на окраину Орловки, но их выбили бойцы 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

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