Глава Минобороны также предложил иностранным специалистам, которые хотят и умеют обслуживать иностранную военную технику, приехать работать в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам, умеющим летать на истребителях F-16, присоединиться к обороне Украины.

Об этом Резников сказал в Медиацентре Украина-Одесса на совместном брифинге со своим датским коллегой Троэльсом Лунд Поульсеном.

В частности, глава Минобороны предложил иностранным специалистам, которые хотят и умеют обслуживать иностранную военную технику, имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, приехать работать в Украину.

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"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне), Иностранный легион готов открыть дверь", - сказал Резников.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас США отказываются предоставлять Украине истребители F-16. Так, президент Джо Байден заявлял, что Киев пока не нуждается в самолетах. По его словам, США сейчас предоставляют ВСУ другое важное вооружение.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что главной потребностью украинцев на поле боя сейчас является противовоздушная оборона большой дальности. Он также убеждает, что многоцелевые самолеты F-16 якобы не помогут Украине на этой стадии войны.

В то же время Конгресс собирается продолжить давить на администрацию Байдена, чтобы склонить ее к передаче самолетов. В Конгрессе отметили, что Украина может получить истребители F-16 в решающий момент.

Между тем, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВСУ смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16.

А командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук недавно отметил, что истребители F-16 позволят украинским пилотам завоевать господство в воздушном пространстве, значительно ослабив врага и спасая много жизней. Олещук подробно объяснил важность истребителей F-16 для Украины.

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