Сейчас эти корабли вошли в Средиземное море.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов Российской Федерации могут зайти в Черное море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Министр сказал, что ведется наблюдение за переходом шести больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов Российской Федерации, которые вошли в Средиземное море, и могут войти в Черное море.

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"Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту. И еще лучше об этом знает авианосная группа Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки", - сказал Резников.

Как сообщил УНИАН, сегодня Резников сообщил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тыс. военных, с учетом морского и авиационного потенциала.