По словам Андрея Юсова, из-за этой операции РФ была вынуждена перебрасывать войска с территории Украины.

Глобальной целью российских повстанцев из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, которые недавно начали рейд на территорию РФ – является освобождение своей страны от диктатуры.

"Если говорить конкретно об этой операции, то она продолжается. Истерика российских пропагандистов, истерика человека, похожего на Путина, официального рта Кремля – Пескова, которые уже зачастили с заявлениями по этому поводу, яркое тому подтверждение", – сказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также добавил, что учитывая информацию от международных СМИ и партнеров – рейд оказался удачной операцией.

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"Несмотря на то, что рашисты пытались это отрицать, сегодня международные аналитики и источники, которые есть у наших партнеров, ярко свидетельствуют, что граница на том направлении была прорвана и это была удачная операция. Выполнена уже низкая поставленных целей – ликвидировано сотни оккупантов – более 600 убитыми и еще больше ранеными. Уничтожено много техники и самое главное, что операция действительно продолжается. Да, это помогло в том числе и Силам безопасности и обороны Украины", – пояснил Юсов.

По словам представителя ГУР, незадолго до начала операции, в этот район приехал российский генерал Лапин, чтобы удостовериться в надежности обороны РФ на этом направлении.

"Он отчитался, что граница полностью на замке, никто не пройдет. Но как мы видим, РДК, Легион "Свобода России", Сибирский батальон продемонстрировали, что это совсем не так. Поэтому они были вынуждены перебрасывать части с других участков, в том числе и с линии фронта на временно оккупированных украинских территориях", – заявил Юсов.

Рейд российских повстанцев на территорию РФ: что стоит знать

Российские войска из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, которые воюют в составе Сил обороны Украины, накануне выборов в РФ, пересекли границу в районе Белгородской и Курской областей.

На днях в ГУР заявили, что поддерживают операцию российских повстанцев на территории РФ и помогают им бороться с режимом Путина.

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