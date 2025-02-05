По словам военного, ротация в ВСУ с участием 50 тысяч человек напоминает заклеивание скотчем протекающей трубы.

Если будет проводиться реформа в армии с колес одновременно на большом участке фронта, то можем ею "захлебнуться". Об этом сказал командир батальона Александр Погребиский в эфире Радио Свобода, отвечая на вопрос по поводу объявленной Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским реформы организационной структуры Вооруженных сил Украины, в частности, относительно перехода на корпусную структуру.

Он отметил, что если речь идет о корпусе, то он будет иметь в своем комплекте не одну, не две бригады, которую там сменят, а они там будут действовать на постоянной основе, они всегда в этом корпусе.

"Командующий корпусом в течение определенного периода должен наладить взаимодействие между своими подразделениями, то есть бригадами, отдельными подразделениями разведки, РЭБ, артиллерии. И этот корпус будет иметь это взаимодействие между собой на постоянной основе. Такому корпусу может даваться полоса уже не как бригаде в 30-60 км, а уже отрезок будет гораздо больше, куда заходит корпус со своим комплектом войск, бригад, которые имеют взаимодействие между собой, в которых налажена связь, управление системами, подразделениями, в частности, беспилотных авиационных комплексов, разведка на постоянной основе, где есть взаимодействие, планирование", - отметил Погребиский.

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При этом он подчеркнул, что если в нынешней ситуации будут очень быстро подчиняться существующие бригады, которые уже есть на линии соприкосновения и были плохо укомплектованы личным составом, военной техникой, боеприпасами, то это будет иметь только негативный результат.

"Если мы это все сведем в кучу, под зонтик даже, в частности, 3 штурмовой или какой-то другой бригады и не насытим их резервами по людям, не проведем боевое слаживание, то шансы, что будут серьезные проблемы с этой структурой, повышаются. Если мы это будем делать одновременно с колес на большом участке разными бригадами, то мы можем захлебнуться этой реформой, не успев ее провести", - объяснил Погребиский.

Говоря о возможности осуществления ротации в армии с участием 50 тысяч человек, военный отметил, что здесь очень много вопросов и предостережений:

"Что такое 50 тысяч? Если эти 50 тысяч переведены из каких-то подразделений обеспечения в конкретные боевые подразделения и они не обучены, не слажены, не укомплектованы, то таких ротаций никогда не будет и эффект будет только в негативную сторону для тех подразделений, которые стоят сейчас на линии боевого соприкосновения".

Он подчеркнул, что мы упорно не хотим понимать, что подразделение для того, чтобы повысить свою боеспособность или хотя бы держать ее на уровне, должно обучать и проводить боевое слаживание своих коллективов.

"Если они насыщаются не 10% людей, а большой порцией, то должны провести боевое слаживание - эти люди должны почувствовать себя в более спокойной обстановке как целостный организм и каждый конкретный военнослужащий должен понимать свою роль и место в этом организме во время проведения учений, стрельб, тактических занятий. Если мы этого не делаем, то это как обычным скотчем заклеить водопроводную трубу. И рано или поздно эта дырка снова пролезет. Это не панацея. Я не вижу в этом какого-то решения системной проблемы", - считает Погребиский.

Реформирование ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о начале перехода армии на корпусную структуру. По его словам, февраль будет непростым для нашего войска, но "и врагу придется несладко".

Также СМИ распространили информацию, что по приказу Сырского от 11 января, около 50 тысяч военнослужащих переведут в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций.

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