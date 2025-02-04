Корпуса смогут перемещаться вдоль всей линии фронта без лишних бюрократических процедур.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в рамках реформы украинской армии сообщил о начале перехода ВСУ на корпусную систему. Что это за система и каковы ее преимущества и недостатки, объяснил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZ.UA.

Как пояснил эксперт, корпусная структура означает объединение нескольких бригад под единым управлением. Корпуса не будут привязываться к территориям и смогут перемещаться вдоль всей линии фронта без лишних бюрократических процедур.

"Например, если надо переместить бригаду на расстояние в тысячу километров, то это уже будет другая территориальная группировка. Но если это корпус, то для него это не имеет значения, он может перемещаться по всему участку фронта как единая структура. Итак, речь идет о большем объединении", - рассказал он.

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Как пояснил Гетьман, значительным преимуществом является то, что управление такими структурами будет происходить из единого центра без привязки к месту.

"Например, если говорить о бригадах, то, когда они перемещаются из одного региона в другой, они попадают из одного объединения в другое с другим командованием. С корпусами такого не происходит. Следовательно, это определенная диверсификация", - пояснил эксперт.

В то же время у такой системы есть и недостатки, отмечает он. Это, в частности, увеличение количества штабных работников, увеличение количества генеральских должностей, большая инерционность, чем в случае с отдельной бригадой.

"Но преимущества превышают недостатки, и в целом это положительное решение", - убежден Гетьман.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что это решение, которое "уже очень давно назрело".

В то же время он отметил, что если речь идет о переходе на корпусную структуру как на более действенную систему управления войсками и масштабирование успешных подразделений, то важно, чтобы все воинские части, входящие в корпус, воевали на одном направлении.

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