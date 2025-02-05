Во время войны лучше понятно, что именно надо изменить в армии, считает Мусиенко.

Дебаты и обсуждения по реформированию армии продолжались в течение нескольких месяцев. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"То есть это не было какое-то решение с колес или очень эмоциональное. Нет, это решение обсуждалось, Главнокомандующим ВСУ были внесены определенные предложения. И было два подхода: либо перейти на дивизионный принцип формирования, либо на корпусный. Было принято решение, что корпуса будут предпочтительнее. Это решение очень долгое время разрабатывалось. И оно исходило из того, что есть сложности реформирования во время войны. Это не так просто, как в мирное время", - сказал Мусиенко.

В то же время он отметил, что рисков реформирования армии во время войны нет. Эксперт напомнил, что Украина воюет с 2014 года и с тех пор активно реформируется, тем или иным способом.

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"Реформы не могут не происходить. Ведь меняются условия на поле боя, трансформируется само поле боя. У нас есть боевой опыт. И любая война ускоряет ход событий. То ли технологический прогресс, связанный с появлением новых видов вооружения и их применения на поле боя. Соответственно, меняются и подходы к управлению. В том и есть преимущества, что когда есть боевой опыт, лучше всего становится понятно, что надо изменить", - добавил Мусиенко.

Эксперт также объяснил, почему Украине было важно перейти именно на корпусный вариант формирования подразделений.

"У нас очень часто дискутируют о том, что могут отправлять батальоны или отдельные подразделения, которые выполняют задачи в зоне ответственности других подразделений. Это приводит к тому, что бригада может быть на 2-3 направлениях одновременно. Корпусная система предусматривает четкую зону ответственности отдельного армейского корпуса за определенный участок фронта. Если спросить командиров, которые сейчас осуществляют командование, они это поддерживают", - сказал Мусиенко.

Реформирование украинской армии: что известно

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о начале перехода на корпусную структуру. Он отметил, что сейчас ВСУ уже приступили к реализации соответствующих мероприятий.

По словам заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, это решение, которое "уже очень давно назрело", однако он указал на важную проблему по этому вопросу. По словам командира, сейчас главное - сделать все, чтобы было достигнуто эффективного результата, а "не просто для отчетов".

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