Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что любые инициативы по проведению "референдумов" в оккупированных городах являются "абсолютно никчемными".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Любые инициативы о проведении "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздачи паспортов в оккупированных городах юга Украины - Херсоне, Каховке, Геническе - совершенно никчемные. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование", - подчеркнул Подоляк.
Как сообщал УНИАН, в Херсонской области российские оккупанты на сегодня, 13 марта, готовят "референдум"относительно создания так называемой "ХНР". Для этого оккупанты пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского облсовета сотрудничать с ними.
12 марта на заседании Херсонского облсовета 44 депутаты поддержали обращение, в котором заявили, что никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и захватить часть Украины.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что депутаты городского совета также не поддерживают попытки оккупантов создать так называемую "ХНР".
Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки к созданию так называемой "Херсонской народной республики" - приготовление к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).