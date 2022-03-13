Михаил Подоляк подчеркнул, что российские войска покинут Украину, а коллаборанты будут наказаны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что любые инициативы по проведению "референдумов" в оккупированных городах являются "абсолютно никчемными".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Любые инициативы о проведении "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздачи паспортов в оккупированных городах юга Украины - Херсоне, Каховке, Геническе - совершенно никчемные. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области российские оккупанты на сегодня, 13 марта, готовят "референдум"относительно создания так называемой "ХНР". Для этого оккупанты пытаются склонить и уговорить депутатов Херсонского облсовета сотрудничать с ними.

12 марта на заседании Херсонского облсовета 44 депутаты поддержали обращение, в котором заявили, что никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и захватить часть Украины.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что депутаты городского совета также не поддерживают попытки оккупантов создать так называемую "ХНР".

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки к созданию так называемой "Херсонской народной республики" - приготовление к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

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