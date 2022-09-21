Так диктатор пытается остановить контрнаступление.

Путин хочет обвинить Вооруженные силы Украины в "нападении на РФ", когда наши защитники будут деоккупировать территории в рамках контрнаступления. Для этого кровавому диктатору и нужны псевдореферендумы.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Путин, вероятно, также намерен сдержать продолжающиеся контрнаступления Украины, аннексировав оккупированную территорию Украины и представив попытки Украины освободить оккупированную территорию как нападение на Россию", - указано в отчете экспертов.

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Так, уже вчера председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев расплывчато намекнул, что "вторжение на территорию России является преступлением; совершение этого преступления позволяет использовать все средства самообороны". Своим заявлением он мог указывать именно на псевдореферендумы, после которых страна-агрессор якобы "признает" их частью своей территории.

"Кремль, вероятно, намеревается этими расплывчатыми предупреждениями усугубить украинские и глобальные опасения по поводу ядерной эскалации. Однако Путин уже отказался применять какие-либо красные линии для конкретных территорий в ответ на нападения Украины на аннексированный Россией Крым, оккупированную территорию, которую он контролирует в течение восьми лет и объявляет российской", - отметили в ISW.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.

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