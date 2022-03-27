"ЛНР" пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России.

Незаконная оккупационная власть на Луганщине намерена провести "референдум" о присоединении к России. После этого незаконные власти и РФ смогут признать действия ВСУ на Донбассе "наступлением на Россию".

Об этом заявила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Такие действия являются грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и Протокола № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года", - отметила Денисова.

Денисова подчеркнула, что на территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины.

"А фейковые референдумы являются юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий", - резюмировала Денисова.

Напомним, сегодня начнется Международный благотворительный телемарафон-концерт в поддержку Украины. Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала ТVР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.

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