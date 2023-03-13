Данные огнеметы способны поражать противника на расстоянии до одного километра.

Реактивные пехотные огнеметы РПО-16 есть на вооружении украинских военнослужащих.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, эти огнеметы одноразовые, они способны поражать противника на расстоянии до одного километра.

"Точное их количество на сегодняшний день неизвестно. До начала вторжения России на вооружении ВСУ числилось больше тысячи штук таких огнеметов", - отметил эксперт.

Огнемет РПО-16 считается конструктивным аналогом советского огнемета РПО-А "Шмель".

Известно, что РПО-16 принят на вооружение ВСУ в 2017 году, а с 2018 года было налажено серийное производство огнеметов.

Украинские реактивные огнеметы РПО-16 - что еще известно

Как писал УНИАН, РПО-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с термобарическим боеприпасом объемного взрыва, разработка НИИ химических продуктов (г. Шостка).

По данным "Укроборонпрома", фугасное действие выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду калибра 120-122 мм. Считается, что данное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями на расстоянии около одного километра.