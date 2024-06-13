Ранее американские операторы не позволяли беспилотнику приближаться так близко к контролируемому Россией полуострову.

Разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk беспрецедентно приблизился к целям в Крыму, во время массированных украинских ударов. При этом он прилетел к побережью полуострова заранее.

Как пишет Kyiv Post, в результате редкого вылета один из самых мощных и дорогих беспилотников-разведчиков Пентагона находился в воздушном пространстве вблизи оккупированной Россией территории в то самое время, когда украинские силы били по целям.

Global Hawk наблюдал за "хлопками"

Анализ данных отслеживания полетов в открытых источниках показал, что Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позывной FORTE12, прибыл в воздушное пространство к юго-западу от главной российской военной базы в крымском городе Севастополь по меньшей мере за три часа до украинских ударов по целям на полуострове. Беспилотник задержался в этом районе на семь часов, прежде чем вернуться на свою базу в Италии.

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Высокотехнологичный разведчик, наполненный радарами, пеленгационной электроникой и мультиспектральными датчиками, Global Hawk является главным разведывательным дроном США. Американские специалисты по планированию полетов неоднократно отправляли самолеты над Черным морем, но во время прошлых украинских ударов диспетчеры полетов США не позволяли самолету более 200 миллионов долларов подлететь так близко к Крыму во время фактических ракетных ударов со стороны Киева.

Украинские атаки на Крым

Мощные взрывы, прогремевшие в среду в 2:47, были слышны в окрестностях Севастополя, аэродрома Саки возле села Федоровка и портового города Евпатория. Взрывы продолжались около 10 минут и были вызваны ракетами.

Целями были российские военные объекты. По некоторым данным, это были аэродромы и самолеты, по другим - российские системы противовоздушной обороны. Примерно в трех километрах к югу от большого военного аэродрома, был виден дым с сильным запахом горелых нефтепродуктов.

Некоторые отчеты утверждают, что по крайней мере одна киевская ракета повредила элементы российской системы С-400 - главной ПВО Кремля, которая базируется вблизи севастопольского аэродрома. Другие сообщения свидетельствуют о том, что оружием, из которого наносились удары, были изготовленные в США ракеты ATACMS, некоторые с обычными боеголовками и по крайней мере одна с кассетной боеголовкой.

Второй украинский ударный раунд, похоже, был направлен на материально-техническую или, возможно, транспортную инфраструктуру на севере Крыма. Сообщалось о взрывах в Перекопском перешейке возле городов Армянск и села Красноперекопск. Популярный российский блогер Владимир Рогов заявил, что "массированный ракетный удар" нанесен по четырем локациям, включая объект противовоздушной обороны возле порта Черноморское.

В сети появилось видео, на котором видно по меньшей мере шесть зенитных ракет, которые пытались перехватить ракеты Киева. По меньшей мере две ракеты детонировали, возможно, в конце своего полета.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем заявлении заявил, что "все воздушные цели" были уничтожены в воздухе, а ущерба людям и имуществу не было. Местные информационные платформы реагирования на чрезвычайные ситуации сообщают о падении обломков ракеты, которые упали в центре города.

FORTE12 был беспрецедентно рядом

Во время украинских ударов в 02:45 по местному времени в среду FORTE12 находился на расстоянии 190-200 километров от Севастополя в международном воздушном пространстве. Он был в воздухе около 7 часов во время вылета, который длился примерно 16 часов.

После первого вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году командиры сбора разведданных ВВС США направляли патрули Global Hawk в воздушное пространство над Черным морем в течение многих лет. Полеты обычно происходят дважды в неделю. Беспилотник почти никогда не направляют ближе чем за 150 километров от контролируемой Россией территории.

Российские военные аналитики обвинили Пентагон в том, что он использует полеты для сбора информации о прицеливании, которую передают Киеву. Кроме того, россияне утверждают, что американцы время от времени выключают транспондеры, чтобы позволить беспилотникам-разведчикам более тайно следить за "российской" территорией. Представители ВВС заявили, что полеты не являются провокационными и полностью соответствуют нормам международного права.

FORTE12 11-12 июня осуществлял патрулирование в форме восьмерки к югу от Крыма около семи часов, а также приблизился к российскому городу Сочи. В ночь с 10 на 11 июня, во время которой Киев нанес еще более жестокую серию ударов по крымским целям, трекеры с открытым кодом не показали ни одного военного самолета США или союзников в воздухе.

Последствия ударов

Ракеты ATACMS во время ударов с понедельника по вторник ударили по военному объекту вблизи города Евпатория, военной авиабазе Саки, порту Черноморское и городу Джанкой на Перекопском перешейке, сообщает Радио Свобода. Основной целью было повреждение или уничтожение средств противовоздушной обороны С-300 и С-400 31-й дивизии ВВС России.

Независимое российское информационное агентство ASTRA сообщило, что по меньшей мере две пусковые установки С-300 и четыре радиолокационные поисковые станции были уничтожены в результате атак. Официальные лица заявили, что эти удары не нанесли ущерба и все ракеты были сбиты.

Kyiv Post также подтверждает на основе анализа открытых данных и информации от собственных источников, украинские удары были эффективными и нанесли ущерб российскому потенциалу ПВО в этих местах.

Проукраинская крымская военно-информационная платформа "Крымский ветер" в среду утром сообщила, что российское военное руководство приказало частям российского 12-го полка противовоздушной обороны, подчиненного 31-й дивизии, выйти из Севастополя в Евпаторию и Черноморское, куда ударили украинские ракеты. На фотографиях высокоценных российских систем видно четыре пусковые установки ракет и две радиолокационные машины целеуказания, движущиеся на север.

Украина уничтожает российскую ПВО в Крыму

В ночь на 12 июня ВСУ нанесли групповой ракетный удар по вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также по двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. По результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.

Недавно ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО HIMARS 1-2 июня.

В ночь на 10 июня в оккупированном Россией Крыму сообщали о взрывах. Впоследствии в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также по двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

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