В ведомстве заявили, что разведчики провели впечатляющую работу.

Украинская контрразведка подготовилась к полномасштабному российскому вторжению. В ближайшее время украинцы услышат "громкие новости" на фоне исчезновения некоторых влиятельных лиц с экранов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью" Украинскому радио".

"Я могу сказать большую благодарность нашей контрразведке, отработавшей блестяще по подготовке к этому особому периоду, который начался с февраля", - сказал Данилов.

По словам секретаря, было нейтрализовано множество людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля.

"Я уже не говорю о задержании кума Путина Виктора Медведчука нашей контрразведкой... И мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время - это впечатляет. И за это им большое спасибо и почет", - подчеркнул Данилов.

Он призвал обратить внимание, что с телеэкранов исчезли некоторые известные лица, которые до вторжения постоянно выходили в эфир.

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые бы не засыпали после того, как они бы не сделали то или другое выступление, или в средствах массовой информации или в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", - намекнул Данилов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине ежедневно задерживают вражеских агентов.

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