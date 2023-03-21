В частности, это усугубит кадровые проблемы в рядах боевиков "Вагнера" и составит значительную проблему для российского общества.

Разведка Великобритании рассказала о последствиях отпущения на свободу завербованных осужденных, которые воевали в составе частной военной кампании "Вагнер" и смогли выжить во время войны против Украины.

"В ближайшие недели тысячи российских осужденных, воевавших в рядах группы "Вагнер", предположительно будут помилованы и выпущены на свободу. Вербовка заключенных "Вагнером" достигла пика осенью 2022 года. Осужденным предложили смягчение их наказаний после шести месяцев службы", - сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

"Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, доказательства из России свидетельствуют, что группа придерживается своего обещания по освобождению выживших", - отметили в разведке.

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При этом в сертификатах, которые выдаются уволенным вагнеровцам, утверждается, что они были одобрены указом президента РФ Владимира Путина.

В то же время, по данным разведки, в связи с тем, что теперь, предположительно, группе "Вагнер" запретили вербовать новых заключенных, освобождение завербованных заключенных от участия в войне усилит кадровые проблемы ЧВК "Вагнер".

"Кроме того, внезапный приток во многих случаях опасных преступников с недавним и часто травматическим боевым опытом может представлять значительную проблему для российского общества военного времени", - отмечают в британском Минобороны.

Вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер"

В июле 2022 года основатель ЧВК Евгений Пригожин начал вербовать заключенных из российских колоний на войну против Украины. За это он обещал им помилование. По разным оценкам, на войну уехали около 40-50 тысяч "вагнеровцев", но к началу 2023 года ВСУ уничтожили 77% от их числа.

Ранее британская разведка сообщала, что в настоящее время погибло около половины заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера" и отправили в Украину. Хотя Пригожин нашел новые каналы вербовки, это вряд ли поможет России.

Журналисты Русской службы ВВС обнаружили, что кладбища в Российской Федерации растут бешеными темпами. За последние две недели в РФ подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнера" для войны против Украины.

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