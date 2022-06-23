Он указал, что потери Украины меньше, чем в России и с получением нового оружия, Украина получит преимущество.

Бывший командующий Сухопутных сил в Европе Марк Гертлинг сравнил тактическую ситуацию в Украине с боксерским матчем тяжеловесов.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Северодонецк, Попасная, Дибровное (возле Изюма), Рубежное, Запорожье - во всех этих местах происходит удар-контрудар. Это матч боксеров-тяжеловесов. За 2 месяца борьбы, еще не было нокаута. Это произойдет, из-за опустошения российских сил", - написал Гертлинг.

Он указал, что потери Украины меньше, чем в России и с получением нового оружия, Украина получит преимущество.

Также генерал США в отставке Дэвид Петрус поделился своими оценками хода войны на Донбассе с CNN. Петрус ожидает на победу Украины, но указывает, что многое будет зависеть от поставок оружия от Запада. Украинцы могут одержать победу, ведь "они вобрали многое из того, что Россия против них бросила в Северодонецке и не уступили".

"Россияне себя ослабляют в этом регионе, тратя чрезвычайное количество человеческих ресурсов и оборудования", - добавил он.

Ранее британская разведка сообщала о намерениях России перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Премьер Британии Борис Джонсон также заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов. В то же время он предупредил британцев, что нужно "приготовиться к долгой войне".

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