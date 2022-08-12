Снаряды сбрасывались с беспилотника.

Разведчики из Харьковской территориальной обороны вывели из строя новейшую российскую разработку — противодронный комплекс "Силок". Снаряды сбросили с беспилотника, который установка в теории должна была дистанционно обезвредить.

О поражении цели рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

"Силок" позволяет нейтрализовать БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Комплекс способен в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, вычислить их координаты и воздействовать на беспилотники на разных спектрах рабочих частот. Каналы управления и связи дронов приглушаются на расстоянии 4 км от пункта базирования.

То есть в теории "Силок" должен делать БПЛА непригодными к использованию, нарушая телеметрию, способность ими руководить и контакт с оператором. Однако на видео ниже показывается, что украинские разведчики сбрасывали снаряды на установку именно с беспилотника. С помощью нескольких прицельных ударов бойцам удалось повредить "Силок".

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские воины уничтожили 778 БПЛА. А россияне тем временем прошли тренировки с иранскими дронами, которые они намерены использовать в Украине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: