На нескольких направлениях украинская ударная авиация нанесла более 10 групповых авиаударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники врага.

На Луганском и Харьковском направлениях украинские военнослужащие сбили два российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"10 августа на Луганском и Харьковском направлениях подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты два российских беспилотных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в заметке.

Также отмечается, что на нескольких направлениях ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла более 10 групповых авиаударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 20 российских военных самолетов постоянно патрулируют территорию вокруг границ Украины.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему авиация Российской Федерации перестала появляться в украинском небе.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области противовоздушная оборона оккупантов "дружественным огнем" сбила российский вертолет Ка-52.

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