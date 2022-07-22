Уничтожено восемь единиц 152-мм гаубиц.

Украинские военные уничтожили артдивизион гаубиц, личный состав и автомобильную технику российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины.

"Артиллерия ДШВ и сухопутных войск (СВ) ВС Украины уничтожили артдивизион 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, технику и БК российских оккупантов", - сказано в сообщении

Уточняется, что уничтожены гаубичный артиллерийский дивизион (без одной гаубичной батареи) – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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