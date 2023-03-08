Нед Прайс отметил, что это не первое свидетельство зверств России.

Государственному департаменту Соединненых Штатов Америки известно об ужасном видео казни безоружного украинского военнослужащего.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, пишет CNN. "От страшной картины того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто перехватывает дух, это варварство", - сказал он на брифинге.

Прайс отметил, что Россия попирает основные правила войны, элементарные человечность и порядочность, когда ее войска принимают участие в подобных зверствах. "Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя", - заявил он.

Видео дня

В Госдепе подчеркнули, что это не первое свидетельство зверств России в Украине. "К сожалению, это, вероятно, будет не последний подсчет, который наши украинские партнеры ведут о потенциальных зверствах военных преступлений, насчитывающий сейчас десятки тысяч фактов", - сказал Прайс.

Расстрел украинского военнослужащего

Напомним, что в понедельник в сети появилось видео казни украинского военнослужащего оккупантами. Последними словами защитника Украины было: "Слава Украине!".

В МИД Украины призвали прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать это военное преступление.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В 30-ой отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского считают, что убитым может бытьТимофей Шадура.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты могли расстрелять бойца 119 бригады ТрО Александра Марциевского.

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