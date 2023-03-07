Так поступают ничтожные убийцы, но не воины, - заявили в Генштабе.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на расстрел россиянами безоружного украинского защитника за слова "Слава Украине!".

"Расстрел безоружного пленника - циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское уничтожение украинцев", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что личность мужественного украинского воина предварительно установлена, его зовут Тимофей Шадура, окончательный ответ дадут эксперты.

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"Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом - на поле боя, в суде или в международном трибунале. С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого", - заявили в Генштабе.

Расстрел украинского военного за слова "Слава Украине!" - что сообщалось

6 марта в сети появилось видео, на котором россияне зверски расстреливают безоружного украинского воина после того, как он произнес: "Слава Украине!".

7 марта 30-я отдельная механизированная бригада им.князя Константина Острожского сообщила, что, по предварительным данным, расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура.