Месть украинцев вряд ли измент ход сражения под Покровском.

Наступающие на Селидово российские войска 6 октября захватили позиции, занимаемые бригадой Кара-Даг Нацгвардии Украины, и взяли в плен четырех нацгвардейцев, которых затем расстреляли. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, украинцы могут предпринять яростную контратаку, чтобы отомстить российским захватчикам за преступление, "однако вряд ли это значительно повлияет на ход битвы за Покровск". Он также указывает на масштабную проблему ВСУ, которую обнажает это российское преступление.

Он отмечает, что Кремль готов смириться с большими потерями в подразделениях, атакующих Селидово, и по прогнозам украинского Центра оборонных стратегий, россияне скорее всего, захватят город в ближайшие дни. В то же время, по их прогнозам, взятие города не означает взятия Покровска, поскольку приведет к истощению штурмовой группы.

Однако Кремль способен ежемесячно набирать 30 000 новых солдат, чтобы восполнить свои потери, а также использует солдат из КНДР. У Украины же таких ресурсов нет, отмечает Акс, указывая на тот факт, что командование ВСУ уже отправило на фронт наступательные бригады Национальной гвардии, включая бригаду "Кара-Даг":

Видео дня

"Национальная гвардия относится к Министерству внутренних дел Украины, а не к вооруженным силам, и обычно выполняет задачи по обеспечению внутренней безопасности. То, что Министерству внутренних дел пришлось отправить свои силы на прямые боевые действия, говорит о масштабах проблем с кадрами".

Хотя Центр оборонных стратегий уверен, что украинцы смогут удержать Покровск, однако другие аналитики, в частности, Frontelligence Insight, настроены менее оптимистично, отмечая, что Украина в настоящее время проигрывает войну и тенденция будет негативной, если не будут приняты решительные меры, подытоживает аналитик.

Ситуация в Селидово

Как писал УНИАН, ранее военные аналитики заявили, что россиянам удалось зайти в Селидово после нескольких недель тяжелых боев. Немецкий аналитик Юлиан Рёпке писал, что россияне пытаются развешивать в городе свои флаги.

Сегодня в сети появились видео уличных боев в городе. Как рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, до недавнего времени оккупанты прилагали усилия преимущественно для продвижения на флангах, избегая городских боев. Но в последние несколько дней они начали активные штурмы города на северо-восточных и восточных окраинах.

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