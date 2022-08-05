Военного преступника зовут Очур-Суге Монгуш.

Расследователи установили личность преступника, который кастрировал и убил украинского военнопленного на скандальном видео. Это тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения из батальона "Ахмат".

Рашиста идентифицировали расследователи The Insider и Bellingcat.

За основу они взяли лицо и элементы одежды, например, характерную черную шляпу и украинскую военную рубашку. Благодаря этому журналисты смогли опознать Монгуша на нескольких российских видео, которые были опубликованы в июне и июле. Преступника видели на химическом заводе "Азот" в Северодонецке и к западу от Лисичанска.

Сайты, которые ищут человека в соцсетях по фотографии лица, помогли обнаружить профили Монгуша. На одном из снимков он находится в окружении других рашистов из батальона "Ахмат", а на другом — держит в руках оружие.

Расследователи связались с преступником, и тот начал отрицать, что он издевался над украинским военнопленным. Монгуш заявил, мол, его вызвали на допрос в ФСБ из-за ролика и продержали два дня. При этом рашист подтвердил свое появление на кадрах российских видео, которые использовались для идентификации преступника.

"Ахматовец" также сообщил, что в ФСБ ему назвали место, где происходили пытки украинского солдата. Издевательства проводились в лагере "Приволье" на восточном берегу Северского Донца. Расследователи подтвердили это благодаря сравнению фотографий учреждения и видео с пытками.

А главное, что в одном из российских роликов, появление в которых подтвердил сам Монгуш, он стоит на фоне вывески "Приволье". Как выяснили журналисты, видео снималось в нескольких десятках метров от места пыток и казни украинского военного.

Напомним, 28 июля в сети опубликовали запись, на которой видно, как оккупант отрезал гениталии канцелярским ножом пленному в форме украинской армии. Позже стало известно, что воина застрелили и тащили по земле, привязав к ногам веревки.

В Офисе генпрокурора сообщили об открытии дела по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. А в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что шокированы видеозаписью с пытками.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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