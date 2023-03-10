По словам эксперта, для ударов по позициям РФ на расстоянии 150-300 км Украина будет просить у партнеров дальнобойные ракеты ATACMS или подобные ей.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, может ли Украина модифицировать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и использовать их для ударов по российским войскам, а не только для защиты неба.

"Где нам взять столько ракет, чтобы модифицировать С-300? Если мы начнем модифицировать ракеты С-300 и пускать их в качестве "земля-земля", мы останемся с дыркой в небе. У нас дефицит", - заявил он.

Жданов напомнил, что в первые месяцы войны Словакия передала Украине свои комплексы С-300 для того, чтобы улучшить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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"Сегодня мы уповаем на получение комплексов типа Patriot, SAMP/T для того, чтобы закрыть небо. А если мы еще и снимем с боевого дежурства комплексы С-300 с ракетами, которые тоже в дефиците, и отправим их пулять по москалям, то у нас в небе будет дырка. Даже не помышляйте, что мы будем модифицировать ракеты С-300, - заявил эксперт. - Мы будем просить у наших партнеров ракеты с дальностью в 150-300 километров типа ATACMS или какие-либо другие. Но заняться модификацией С-300 никакой возможности нет".

Комплексы Patriot для Украины - что сообщалось

Украине уже могли передать одну из двух обещанных противоракетных систем ЗРК Patriot, пишет Financial Times.

Отмечается, что Киев получил одну из двух систем Patriot, однако она еще не была введена в эксплуатацию. То есть ее пока не применяли на поле боя.

Комментариев украинской стороны относительно данной информации на данный момент нет.