По его словам, непрофессионально неотработали офицеры, которые строили маршруты ракет.

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине из разных типов ракет. Впрочем, это не новая тактика.

Как сообщил в эфире "24 канала" военный эксперт Олег Жданов, захватчики "собрали все, что могли", чтобы нанести миксованный удар ночью.

"Они просто собрали все, что могли. Кстати, чем больше типов ракет применяется в одном ударе, тем сложнее согласовать и организовать такой массированный ракетный удар", - отметил эксперт.

Жданов заметил, что разнотипные ракеты требуют разнотипного построения маршрутов. Атака фактически провалилась, ведь оккупанты, которые разрабатывали маршруты ракет, перегрузили цели.

"Что стоит у него на кону на этой войне — уничтожение Украины как государства, завладение территориями и населением, которое здесь находится. Какой может быть цена? Полмиллиарда плюс или минус? Так надо смотреть на те расходы, которые физически несет Россия", - добавил Жданов.

Массированный ракетный удар 9 марта

В ночь на 9 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов. Противник осуществил пуск 84 ракет различного базирования, 34 ракеты были уничтожены защитниками Украины, еще 8 не достигли своих целей. Противники использовали, в том числе ракеты "Кинжал" и "Калибр". Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БПЛА Shahed-136, половина которых была сбита.

По данным СМИ, на сегодняшний массовый обстрел россияне потратили около 500-600 млн долларов.

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