Данную ракету создавали в начале 60-х годов и называли "истребителем авианосцев", отмеил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о точности ракеты Х-22, которыми Россия обстреливает украинские города.

"Ракета Х-22 имеет круговое отклонение от расчетной точки прицеливания плюс-минус 300 метров. Это написано во всех постулатах", - сказал он.

При этом эксперт объяснил, почему эти ракеты не сделали более точными.

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"Это объяснялось тем, что, когда эту ракету делали в начале шестидесятых годов, ее называли истребитель авианосцев. И она делалась исключительно для потопления американских авианосцев. Тогда только у США были авианосцы. И основной заряд этой ракеты был ядерным. Поэтому точность была абсолютно достаточная. Потому что если ядерный заряд в 300 метрах от авианосца взорвется, то, конечно же, авианосец получил бы такие повреждения, которые могли бы его и потопить", - отметил Жданов.

Он также добавил, что ракета Х-22 - жидкостная, летает на ракетном топливе.

Ракета Х-22 - основное

Х-22 ("Буря") - советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Стартовая масса ракеты - до 5780 кг. Боевая часть массой 960 кг - фугасно-кумулятивная проникающая, с 630 кг взрывчатого вещества ТГАГ-5 (смесь тротила, гексогена и алюминия); или моноблочная ядерная с тротиловым эквивалентом от 350 килотонн до 1 мегатонны.

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