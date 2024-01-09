Россияне могут использовать такие ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре.

В России решили снарядить крылатые ракеты Х-22 кассетной боевой частью. Как предупредил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в случае успешной интеграции российские войска продолжат их применять по тыловой Украине, в том числе по городам, передает "Обозреватель".

"С одной стороны, кассетная боевая часть уменьшает эффект точечных разрушений, но с другой - приводит к большему количеству микроразрушений на гораздо большей территории. То есть россияне от псевдоточечного разрушительного воздействия перешли к охвату большей площади разрушений", - отметил эксперт.

Коваленко не исключает, что россияне могут использовать такие ракеты при попытках наносить удары по энергетической инфраструктуре.

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"Подчеркну, что применение кассетного типа средств поражения в городах является военным преступлением, а риск роста жертв среди гражданского населения возрастает. Поэтому данную модернизацию никак иначе, чем усовершенствованием орудия террора против гражданского населения, назвать невозможно", - добавил обозреватель.

Россия получила ракеты от КНДР - что сообщалось

Ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине северокорейскими ракетами.

Эксперты предполагали, что РФ получила от КНДР ракеты KN-23 (Hwasong-11Ga). По данным из отрытых источников, дальность полета - 690 км, масса боевой части - 500 кг, общая масса 3,4 тонны.

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