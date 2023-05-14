Наготове четыре ракетоносителя, максимальный залп - до 25 "Калибров".

В Черном море враг вдвое увеличил количество ракетоносителей. Максимальный залп соствляет до 25"калибров". Уровень ракетной угрозы остается высоким.

Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас в акватории корабельная группировка противника состоит из десяти единиц. Если вчера в Черном море дежурили два ракетоносителя, то сегодня - четыре.

"Группировка маневрирует между мысом Тарханкут и Новороссийском. Наготове - четыре ракетоносителя, один из которых подводный, максимальное снаряжение - до 25 "Калибров". Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки", - уточнили в командовании.

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Ситуация в Черном море

11 мая 2023 года Россия активизировала в Черном море разведку беспилотниками.

12 мая 2023 года оперативное командование "Юг" сообщало об отсутствии в Черном море ракетоносителей. В частности, вблизи побережья РФ и Крыма находилось восемь российских кораблей, но без "Калибров" и больших десантных кораблей.

В тот же день, 12 мая, враг вывел в Черное море два ракетоносителя.

Минобороны Украины намекнуло на дальнейшую судьбу Черноморского флота России на фоне передачи ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

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