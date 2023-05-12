Эксперты отмечают, что всего нескольких Storm Shadow будет достаточно, чтобы поразить Крымский мост.

Минобороны Украины намекнуло на дальнейшую судьбу Черноморского флота России на фоне передачи ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Пост в Twitter пресс-служба Министерства проиллюстрировала совместным снимком премьера Британии Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского, когда те находились в самолете во время поездки украинского главы в Лондон в феврале 2023-го.

Минобороны Украины, в свою очередь, "намекнуло", что уже вскоре может вспыхнуть в оккупированном Крыму.

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"Момент, когда ты понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", - говорится в сообщении.

Storm Shadow В Украине - что известно

11 мая министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows накануне запланированного контрнаступления ВСУ.

Крылатые ракеты Storm Shadow способны "обманывать" ПВО противника благодаря низковисотному полету. Ракета, по сути, программируется на земле. Для того, чтобы она поразила цель, ее надо поднять в воздух и направить в направлении этой цели. Остальное сделает сама ракета.

Эксперты отмечают, что всего нескольких Storm Shadow будет достаточно, чтобы поразить Крымский мост.

На фоне передачи Украине крылатых ракет у российских пропагандистов, в частности у террориста Гиркина, уже началась паника.

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