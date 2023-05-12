Захватчики держат наготове 12 "калибров".

Враг вывел в Черное море два ракетоносители.

Как сообщает оперативное командование "Юг", ситуация в акватории значительно изменилась.

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Таким образом, наготове к пускам может быть до 12 ракет типа "Калибр", - заявили в командовании.

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Военные акцентируют, что сейчас уровень ракетной опасности повышен.

Ситуация в Черном море

Напомним, сегодня оперативное командование "Юг" сообщало об отсутствии в Черном море ракетоносителей. В частности, вблизи побережья РФ и Крыма находилось восемь российских кораблей, но без "Калибров" и больших десантных кораблей.

Днями над Черным морем враг активировал разведку беспилотниками.

Сегодня Минобороны Украины намекнуло на дальнейшую судьбу Черноморского флота России на фоне передачи ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

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