Враг вывел в Черное море два ракетоносители.
Как сообщает оперативное командование "Юг", ситуация в акватории значительно изменилась.
"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Таким образом, наготове к пускам может быть до 12 ракет типа "Калибр", - заявили в командовании.
Военные акцентируют, что сейчас уровень ракетной опасности повышен.
Ситуация в Черном море
Напомним, сегодня оперативное командование "Юг" сообщало об отсутствии в Черном море ракетоносителей. В частности, вблизи побережья РФ и Крыма находилось восемь российских кораблей, но без "Калибров" и больших десантных кораблей.
Днями над Черным морем враг активировал разведку беспилотниками.
Сегодня Минобороны Украины намекнуло на дальнейшую судьбу Черноморского флота России на фоне передачи ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.