Еще десять человек получили ранения, четверо - в тяжелом состоянии.

Российская оккупационная армия поздно вечером 10 октября атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, погибли четыре человека, среди которых подросток. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

"Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четырех человек, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", - рассказал чиновник.

По его данным, еще 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Среди травмированных четверо - в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, четыре человека спасены из-под завалов. Психологи ГСЧС и Национальной полиции оказывали помощь местным жителям. При этом аварийно-спасательные работы осложнялись из-за повторного сигнала "Воздушной тревоги".

Отмечается, что вместе со спасателями работали медики, полиция, представители Красного Креста и добровольцы. К поисковым работам привлекались кинологи.

В соцсетях пишут, что удар нанесен якобы по фермерскому хозяйству.

Обновлено 8.50. По данным прессслужбы Одесской областной прокуратуры, удар был нанесен 10 октября около 22:35 по гражданской инфраструктуре. Предварительно Одесский район атакован баллистической ракетой "Искандер-М". Разрушены здания, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атаки на Одесскую область - что известно

Напомним, вечером 9 октября армия РФ атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, которые попали в гражданский контейнеровоз Shui Spirit под флагом Панамы, который находился в одном из портов Одесской области. Контейнеровоз был с подсолнечным маслом. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, это была гуманитарная помощь для Палестины по заказу ООН.

Из-за удара погибли 8 человек, из них двое умерли от полученных травм в больнице. В медучреждении еще находится много раненых. Все они - граждане Украины, которые находились в момент атаки на работе.

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